Le distorsioni del pollice (come il pollice del guardacaccia o il pollice dello sciatore) consistono in lacerazioni dei legamenti che collegano il pollice alla mano, solitamente dal lato palmare. Se il legamento è lacerato gravemente, il soggetto non è in grado di avvicinare il pollice e l’indice. Per riparare un legamento lacerato è necessario un intervento chirurgico o la fissazione con un tutore.