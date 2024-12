Una valvola cardiaca danneggiata può essere sostituita con una valvola meccanica di plastica e metallo o con una valvola biologica di tessuto, solitamente di origine suina, fissato su un anello sintetico. Esistono svariati tipi di valvole meccaniche. La valvola di St. Jude trova comune impiego.

La scelta della valvola dipende da numerosi fattori, comprese le caratteristiche della valvola. La valvola meccanica ha una durata maggiore rispetto alla valvola bioprotesica, ma richiede una terapia anticoagulante per tutta la vita per prevenire la formazione di coaguli di sangue sulla valvola stessa. La valvola bioprotesica richiede l’uso di anticoagulanti solo per un breve periodo. Pertanto, il fatto che il paziente possa assumere anticoagulanti rappresenta un fattore importante. Per esempio, gli anticoagulanti possono non essere indicati nelle donne in età riproduttiva, poiché attraversano la placenta e possono essere tossici per il feto. Inoltre bisogna valutare

L’età del soggetto

Il livello di attività del soggetto

Il grado di funzionalità cardiaca

Quale valvola cardiaca è danneggiata

Se viene sostituita la valvola aortica, in genere per i soggetti di età inferiore a 50 anni si opta per una valvola meccanica, mentre per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni si preferisce una valvola bioprotesica.

Se viene sostituita la valvola mitrale, in genere per i soggetti di età inferiore a 65 anni si opta per una valvola meccanica, mentre per i soggetti di età pari o superiore a 65 anni si preferisce una valvola bioprotesica.

Le valvole tricuspidi e polmonari non devono essere sostituite o riparate con la stessa frequenza delle valvole aortiche o mitraliche.