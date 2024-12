Con uno specchietto posizionato in profondità nella bocca del paziente, in genere, un medico appositamente formato è in grado di osservare le corde vocali e controllare se ci sono patologie, come ulcere da contatto, granulomi, polipi, noduli, paralisi e tumori. Tutte queste patologie influiscono sulla voce. La paralisi può interessare una o entrambe le corde vocali (uni- o bilaterale).