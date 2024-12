È comune tenere il neonato in grembo, con l’addome a contatto con quello della madre. La madre sostiene il collo e la testa del piccolo con la mano sinistra se lo allatta alla mammella sinistra e con il braccio destro se lo allatta dalla mammella destra. Il bambino deve essere portato a livello del seno e non il contrario. Il supporto è importante per la madre e per il piccolo. Si possono mettere dei cuscini dietro la schiena o sotto il braccio della madre. Può essere utile poggiare i piedi su un poggiapiedi o su un tavolino, poiché ciò aiuta la madre a non protendersi sul bambino. Piegandosi in avanti la madre può affaticare la schiena e allentare il contatto. Per sostenere meglio il neonato si possono utilizzare dei cuscini o delle coperte ripiegate.