I polipi possono formarsi con o senza un peduncolo (un pezzetto di tessuto che unisce il polipo alla parete intestinale, in modo simile a quello in cui il collo unisce la testa al resto del corpo). Il polipo a sinistra è attaccato direttamente alla parete dell’intestino crasso e non ha un peduncolo. Il polipo a destra ha un peduncolo. Dopo una biopsia, i medici hanno stabilito che entrambi i polipi erano non cancerosi (benigni).