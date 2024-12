Nella fotografia in alto l’infezione non coinvolge ancora l’intera lamina ungueale (la parte più dura dell’unghia, costituita dalla proteina cheratina) e appena sotto la superficie dell’unghia è visibile una squama bianca gessosa. Nella fotografia in basso, l’infezione è più estesa e l’unghia appare ispessita, deformata e gialla.