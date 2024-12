Questa foto mostra le braccia di un soggetto affetto da linfedema del braccio destro (in alto) rispetto al braccio sinistro sano (in basso). Il linfedema è l’accumulo di liquido linfatico nei tessuti dovuto all’ostruzione, alla rimozione o al danneggiamento dei vasi linfatici. In questo caso si tratta di una conseguenza di un intervento chirurgico per carcinoma mammario.