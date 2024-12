Con il metodo Cobb, vengono tracciate due linee su una radiografia della colonna vertebrale. Una linea si estende dall’estremità superiore della vertebra più inclinata in alto e l’altra linea si estende dalla base della vertebra più inclinata in basso. L'angolo formato da queste linee è l’angolo di Cobb. (Il lato convesso è il punto in cui il rachide si curva verso l'esterno. Il lato concavo è il punto in cui il rachide si curva verso l’interno.)