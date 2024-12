Sebbene esistano diversi tipi di cellule, la maggior parte di esse ha gli stessi componenti. La cellula è costituita dal nucleo e dal citoplasma ed è contenuta nella membrana cellulare, che regola il passaggio verso l’interno e l’esterno. Il nucleo contiene i cromosomi, il materiale genetico della cellula e il nucleolo, che produce ribosomi. I ribosomi sintetizzano le proteine, assemblate nell’apparato di Golgi in modo che possano lasciare la cellula. Il citoplasma è costituito da materiale liquido e organelli, che possono essere considerati organi cellulari. Il reticolo endoplasmatico trasporta materiali all’interno della cellula. I mitocondri producono energia per l’attività della cellula. I lisosomi contengono enzimi in grado di distruggere le particelle che penetrano nella cellula. I centrioli partecipano alla divisione cellulare.