Per applicare un collirio o una pomata, il paziente deve piegare la testa all’indietro con lo sguardo rivolto verso l’alto. Con il dito pulito si tira delicatamente in basso la palpebra inferiore per consentire la formazione di una tasca. I colliri vengono successivamente instillati nella tasca, non direttamente nell’occhio. In caso di impiego di pomate oftalmiche si applica una piccola striscia di pomata nella tasca. Battendo le ciglia, le gocce o la pomata si distribuiscono sull’occhio.