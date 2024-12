Di norma, l’ovulo viene fecondato nella tuba di Falloppio e, successivamente, si impianta in cavità uterina. Se, tuttavia, la tuba è ristretta oppure ostruita, l’ovulo può muoversi lentamente o rimanere incastrato nella tuba di Falloppio. L’ovulo fecondato potrebbe non raggiungere mai l’utero, con conseguente gravidanza ectopica (in sede anomala).