Sedersi sul pavimento con le ginocchia diritte ma leggermente flesse (non bloccate) e le gambe il più allargate possibile. Mettere entrambe le mani sullo stesso ginocchio. Far scivolare lentamente le mani verso la caviglia. Fermarsi quando il dolore si fa sentire e non andare oltre una posizione che possa essere mantenuta in modo confortevole per 10 secondi. Tornare lentamente alla posizione seduta. Ripetere con l’altra gamba. Ripetere questo esercizio 10 volte per ogni gamba.