Nell’episiotomia, il medico inietta un anestetico locale per ridurre la sensibilità dell’area ed effettua un’incisione nella zona compresa tra vagina e ano (perineo). L’episiotomia viene talvolta eseguita per ampliare l’orifizio vaginale e favorire l’espulsione del bambino per impedire un’eccessiva tensione dei tessuti ed evitare che si strappino.