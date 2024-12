L’uso della tastiera del computer in posizione scorretta può causare la sindrome del tunnel carpale o contribuire ad essa. Per prevenire la patologia, si deve mantenere il polso in posizione neutra. Ciò significa che la linea che va dalla mano all’avambraccio deve essere mantenuta diritta. La mano può essere leggermente più bassa rispetto all’avambraccio. Ma la mano non deve mai essere più alta e il polso non deve essere piegato. La tastiera deve essere posizionata relativamente in basso, mantenendo la mano leggermente al di sotto del gomito. Per sostenere il polso si può utilizzare un cuscinetto.