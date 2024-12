Un coagulo nella parete di un’arteria può staccarsi e spostarsi nel torrente ematico (diventando un embolo). In seguito, l’embolo può fermarsi in un’arteria che irrora di sangue il cervello e bloccarne il flusso. Quando dei depositi di grasso (mostrati in giallo) dovuti ad aterosclerosi hanno ristretto un’arteria, un embolo ha maggiori probabilità di ostruire un’arteria.