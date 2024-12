Come tutti i virus, il virus dell’immunodeficienza umana (HIV) si riproduce (replica) utilizzando il meccanismo genetico della cellula che infetta, di solito un linfocita CD4+.

Per infettare altre cellule, il virus appena formato deve maturare; ciò avviene quando un altro enzima dell’HIV (la proteasi) taglia le proteine strutturali nel virus, causandone la redistribuzione.

A questo punto il DNA della cellula infetta produce RNA virale, nonché le proteine necessarie per costituire un nuovo HIV.

L’HIV libera l’RNA, il codice genetico del virus, nella cellula. Perché il virus si replichi, il suo RNA deve essere convertito in DNA. L’RNA viene convertito da un enzima denominato trascrittasi inversa (prodotto dall’HIV). A questo punto, l’HIV muta con facilità poiché la trascrittasi inversa tende a commettere errori durante la conversione dell’RNA virale in DNA.

I farmaci utilizzati per trattare l’infezione da HIV sono stati sviluppati sulla base del ciclo vitale dell’HIV. Questi farmaci inibiscono i tre enzimi (trascrittasi inversa, integrasi e proteasi) che il virus utilizza per replicarsi o per attaccarsi alle cellule e penetrarvi.