4. Quindi, attraverso il sangue, le sfere migrano in diversi organi, come il fegato e i polmoni. In questi organi, le sfere si sviluppano in cisti, che aumentano gradualmente di dimensioni e che, nelle persone, possono provocare dei sintomi. All’interno delle cisti si formano le larve (chiamate protoscolici) e cisti di minori dimensioni. I cani e altri canidi (come le volpi o i coyote) contraggono l’infezione ingerendo le cisti contenute negli organi dell’ospite intermedio infetto (ad esempio una pecora, una capra o un maiale).