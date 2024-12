2-3 (a–k). Le uova vengono ingerite con acqua o alimenti contaminati (o eventualmente inalate) e si schiudono all’interno del corpo. I parassiti mutano diverse volte. Inizialmente si moltiplicano in modo asessuato, in seguito si sviluppano in forme maschili (microgameti) e forme femminili (macrogameti). Tali forme si accoppiano e producono uova. Vengono prodotti due tipi di uova: uova con parete spessa, che vengono comunemente escrete dalla persona infetta, e uova con parete sottile, che sono coinvolte principalmente nell’autoinfestazione. Nell’autoinfestazione, le uova si sviluppano in forme adulte e causano infezione senza uscire dal corpo.