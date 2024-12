I soggetti con morbo di Addison possono presentare numerosi cambiamenti cutanei, come lo scurimento della superficie cutanea del gomito (riquadro in alto a sinistra), lo scurimento delle pieghe del palmo della mano (riquadro in alto a destra), lo scurimento delle gengive (riquadro in basso a sinistra) e la comparsa di chiazze cutanee più chiare () mescolate a scurimento della pelle (riquadro in basso a destra). La vitiligine spesso accompagna l’insufficienza surrenale dovuta a una malattia autoimmune.