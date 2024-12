Se un paziente ha bisogno di supporto per camminare, i membri della famiglia o gli assistenti potranno mettere il proprio braccio sotto il braccio del paziente e afferrargli delicatamente l’avambraccio. Quindi dovranno bloccargli il braccio, premendo il proprio contro quello del paziente. Se il paziente sta per cadere, il supporto viene fornito sulla spalla del paziente. Il paziente potrà indossare una speciale cintura che l’assistente potrà afferrare dalla schiena, se necessario, per stabilizzarlo.