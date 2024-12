Mebendazolo, albendazolo o ivermectina (farmaci antiparassitari che eliminano i vermi, detti farmaci antielmintici)

Per trattare l’infezione da tricocefalo vengono impiegati il mebendazolo, l’albendazolo o l’ivermectina per via orale. Per le infestazioni gravi è preferibile il mebendazolo, assunto due volte al giorno per 3 giorni.

Un’alternativa è rappresentata dall’albendazolo o dall’ivermectina, assunti una volta al giorno per 3 giorni.

Di solito, nessuno di questi farmaci viene somministrato alle donne in gravidanza, in quanto possono causare danni al feto.

Se una persona si è recata in aree dell’Africa in cui è endemico il parassita Loa loa, il medico verifica l’eventuale presenza di loiasi prima di somministrare l’ivermectina, perché in caso di loiasi l’ivermectina può causare una grave infiammazione cerebrale (encefalite).