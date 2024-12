Quali sono le cause della ROP?

Quali sono le cause della ROP?

Normalmente, i vasi nella retina del feto iniziano a formarsi intorno alle 18 a 20 settimane di sviluppo e la crescita si interrompe al momento della nascita. Nei neonati prematuri, lo sviluppo dei vasi sanguigni non è ancora terminato. La crescita può arrestarsi per un po’ e riprendere successivamente in modo disorganizzato, causando ROP.