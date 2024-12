Il trattamento di una malformazione anorettale di solito prevede:

Un intervento chirurgico per rimuovere o aprire la pelle che blocca l‘ano

Talvolta, in caso di problemi gravi, i medici eseguono innanzitutto una colostomia temporanea, ossia creano un foro nel colon e lo collegano a un foro nell’addome. Le feci del bambino fuoriescono dal foro e si raccolgono in una sacca fino a quando il bambino raggiunge una crescita sufficiente per poter essere sottoposto a un altro intervento chirurgico per riparare la malformazione anorettale e chiudere la colostomia.