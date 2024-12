Il medico sospetta la sindrome di Ménière sulla base dei sintomi.

Non esiste un esame per accertare la presenza della sindrome di Ménière. Tuttavia, a volte si esegue una RMI (risonanza magnetica per immagini) per accertarsi che i sintomi non siano causati da qualcos’altro. Di solito, il paziente viene sottoposto a un esame dell’udito.