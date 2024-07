Come stabilisce il medico se ho la laringite?

Il medico ascolta la voce mentre si parla. Può rilevare una laringite in base alla voce.

Se la laringite persiste per più di 3 settimane, potrebbe essere necessario effettuare un esame più dettagliato. Il medico può esaminare la gola con uno specchietto o una telecamera tubolare per controllare la laringe e accertarsi che i sintomi non siano dovuti a una neoformazione anomala.