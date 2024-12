I segni delle punture di cimice dei letti solitamente compaiono sulla cute al mattino, ma possono non essere evidenti anche per diversi giorni. possono essere presenti diversi segni di punture, con una distribuzione in linea retta o in gruppi.

Di solito, le punture si presentano come

rigonfiamenti arrossati, rilevati e pruriginosi.

Ma possono anche avere l’aspetto di:

Piccoli fori

Macchie piane violacee

Vesciche

I segni delle punture scompaiono dopo circa una settimana. Se si grattano le punture, si può contrarre un’infezione.