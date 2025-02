L’avvelenamento da piombo si può contrarre a causa di:

Polveri o scaglie di una vecchia vernice contenente piombo

Occupazione in uno stabilimento in cui si lavora il piombo

Condutture dell’acqua in piombo

Uso di brocche, tazze o piatti in ceramica realizzata con smalti contenenti piombo

I bambini piccoli possono mettersi scaglie di vernice scrostata in bocca. La polvere rilasciata da una vecchia vernice può spargersi per tutta la casa e chiunque può toccare le superfici ricoperte dalla polvere e portarla inavvertitamente alla bocca o trasferirla nel cibo. Anche quando non è presente una quantità di polvere sufficiente per essere visibile, può comunque avere ripercussioni nel corso del tempo.

In molte città, le condutture che portano l’acqua dalla strada alle case sono ancora in piombo. Le tubature dell’acqua all’interno delle case non sono di piombo. Quando l’acqua arriva a una casa attraverso condutture in piombo e la sua acidità è superiore alla norma, le sostanze acide che contiene possono dissolvere il piombo delle condutture e diluirlo nell’acqua.

Gli alimenti e le bevande acidi (come i pomodori e il succo d’arancia) possono dissolvere il piombo presente nello smalto di alcune ceramiche. Le ceramiche realizzate negli Stati Uniti non contengono piombo, ma quelle prodotte fuori dagli Stati Uniti possono contenerlo.

I proiettili contengono piombo. Se, dopo un colpo d’arma da fuoco, un proiettile resta all’interno del corpo, la quantità di piombo è solitamente troppo bassa per causare un avvelenamento.