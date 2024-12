In cosa consiste l’avvelenamento da paracetamolo?

L’avvelenamento da paracetamolo è la conseguenza dell’assunzione di una quantità eccessiva del farmaco.

Un avvelenamento da paracetamolo può verificarsi quando se ne assume troppo in un breve periodo di tempo, ad esempio se si assumono accidentalmente diversi medicinali o prodotti che lo contengono, oppure se ne assume intenzionalmente un sovradosaggio

Un avvelenamento da paracetamolo può anche svilupparsi lentamente, qualora se ne assuma una dose elevata per un lungo periodo di tempo perché si soffre di un grave dolore cronico

Persino dosi regolari di paracetamolo possono essere pericolose in determinate situazioni, ad esempio in presenza di danno epatico

L’avvelenamento da paracetamolo può danneggiare gravemente il fegato e determinare l’insufficienza epatica

L’avvelenamento da paracetamolo può essere asintomatico finché il fegato non è danneggiato

Leggere attentamente le etichette dei prodotti per la tosse e il raffreddore

Leggere le etichette degli antidolorifici e non assumerne una dose superiore a quella raccomandata

Quando ci si prende cura di un bambino con il raffreddore o la tosse, prestare molta attenzione a non somministrargli troppo paracetamolo. Il paracetamolo è un ingrediente di molti tipi diversi di farmaci, in tutte le diverse forme farmaceutiche (soluzione liquida, compressa, compressa masticabile). Non somministrare a un bambino un medicinale contenente paracetamolo se il bambino ha già assunto un farmaco diverso che contiene paracetamolo.

Quando esiste la possibilità di un avvelenamento da paracetamolo, chiamare immediatamente il pronto intervento (in Italia il 118) o contattare il centro antiveleni (in Italia presso l’Ospedale Niguarda Cà Granda: 02-66101029 e l’Ospedale Policlinico A. Gemelli: 06-3054343) per consulenza. L’Organizzazione mondiale della sanità offre un elenco telefonico dei centri antiveleni di tutto il mondo.