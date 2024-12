Come vengono diagnosticate le infezioni da virus Ebola o virus di Marburg?

Come vengono diagnosticate le infezioni da virus Ebola o virus di Marburg?

Il medico sospetta l’infezione da virus Ebola o virus di Marburg nei malati che sono residenti o si sono recati di recente in un’area in cui vi sono persone infette. Per confermare la diagnosi, si eseguono: