Come viene diagnosticata una massa surrenalica non funzionante?

Il medico spesso rileva una massa surrenalica esaminando una TC (tomografia computerizzata o una RMI (risonanza magnetica per immagini) a cui il paziente si è sottoposto per un altro problema. Per valutare se la massa sta producendo ormoni surrenalici, farà eseguire: