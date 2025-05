Il sospetto di mastocitosi si basa sui sintomi, in particolare se si notano macchie pruriginose e si manifesta orticaria (chiazze arrossate, pruriginose e in rilievo sulla pelle) quando ci si gratta. Per saperlo con assoluta certezza, si eseguono esami come:

Una biopsia (prelievo di un piccolo campione di pelle da analizzare al microscopio)

Esami del sangue e delle urine

Talvolta, una scintigrafia ossea e test genetici