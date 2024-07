Lo stomaco è una parte del tratto digerente. È un grande organo cavo dotato di forti pareti muscolari. Il cibo e i liquidi ingeriti arrivano nello stomaco attraverso l’esofago.

Le cellule che rivestono lo stomaco rilasciano:

Muco

Acido gastrico

Un enzima digerente chiamato pepsina

Il muco protegge lo stomaco dall’acido gastrico. Alcuni farmaci (come l’aspirina) e certi microbi possono impedire al muco di svolgere questa azione causando un’ulcera gastrica.

L’acido gastrico contiene acido cloridrico che contribuisce a degradare il cibo.

La pepsina è un enzima che degrada le proteine, come quelle della carne.

I muscoli dello stomaco si contraggono e si rilassano per mescolare il cibo con l’acido e gli enzimi (succhi gastrici). Il mescolamento e i succhi gastrici degradano il cibo in un liquido che l'organismo è in grado di assorbire. I muscoli inoltre favoriscono il passaggio del cibo dallo stomaco all’intestino tenue.