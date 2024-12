I muscoli sono tessuto che si contrae per muovere le varie parti del corpo. Esistono diversi tipi di muscoli:

Muscoli scheletrici

Muscoli lisci

Muscolo cardiaco

I muscoli scheletrici sono attaccati alle ossa e sono sempre in coppia: per esempio, i muscoli del bicipite piegano il gomito, mentre i muscoli del tricipite lo fanno distendere. I muscoli scheletrici sono volontari (ossia si muovono quando il soggetto decide di farlo).

I muscoli lisci circondano le arterie, le vene e l’intestino. I muscoli lisci dei vasi sanguigni si contraggono e si rilassano per regolare il flusso ematico. I muscoli lisci dell’intestino si contraggono per fare avanzare cibo e feci attraverso l’apparato digerente. La muscolatura liscia non è controllata, ma svolge le proprie funzioni in autonomia.

Il muscolo cardiaco è un tipo speciale di muscolo che non deve mai fermarsi per riposare e non è controllato volontariamente.