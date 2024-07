Non si conoscono bene le cause dell’osteonecrosi della mandibola. Può manifestarsi senza una ragione evidente, ma è più probabile in seguito a:

estrazione di un dente

lesione della mandibola

radioterapia di testa e collo per il trattamento del tumore

dosi elevate di alcuni farmaci per le ossa somministrati per via endovenosa (e.v.) detti bifosfonati

Generalmente i bifosfonati vengono assunti per via orale per trattare l’osteoporosi. Questa modalità di assunzione non sembra aumentare il rischio di osteonecrosi della mandibola. Tuttavia, dosi elevate somministrate per via endovenosa possono aumentare il rischio, in particolare se in seguito ci si sottopone a un intervento chirurgico della cavità orale.