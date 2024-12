Quando è opportuno consultare un medico per il russamento?

Rivolgersi a un medico se si russa e si presenta uno dei seguenti segnali d’allarme:

Periodi di mancanza di respiro o di soffocamento durante il sonno (in genere è un familiare o una persona che dorme assieme al soggetto a notarli)

Cefalea al risveglio al mattino

Sonnolenza estrema durante il giorno

Obesità

Russamento costante e molto forte

Talvolta, ipertensione arteriosa

Se non sono presenti segnali d’allarme, probabilmente non è necessario rivolgersi a un medico, tranne nel caso in cui il russamento disturbi altri.