Prednisone

Aspirina a basso dosaggio

Tocilizumab

Con il trattamento, la maggior parte dei soggetti con arterite a cellule giganti guarisce completamente, ma il disturbo può ripresentarsi.

Il trattamento dell’arterite a cellule giganti viene avviato non appena si sospetta il disturbo, perché senza trattamento può svilupparsi la cecità. Il trattamento inizia solitamente anche prima di effettuare la biopsia. Il trattamento non influenza i risultati della biopsia, a condizione che venga effettuata entro 2 settimane dall’inizio del trattamento.

Il prednisone, un corticosteroide, è efficace. Inizialmente la dose è molto alta, per fermare l’infiammazione nei vasi sanguigni e prevenire la perdita della vista. Dopo diverse settimane, i medici possono ridurre gradatamente la dose se i pazienti migliorano. La maggior parte dei soggetti deve assumere prednisone per almeno 2 anni, per controllare i sintomi ed evitare la cecità. Il tocilizumab è un altro farmaco che riduce l’infiammazione. I medici somministrano tocilizumab da solo o in combinazione con corticosteroidi con l’intento di ridurre il tempo e/o la dose di corticosteroidi che i soggetti devono assumere.

I medici consigliano ai pazienti di assumere quotidianamente piccole dosi di aspirina per aiutare e prevenire gli ictus.