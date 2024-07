Valutazione medica

Esami standardizzati della funzione cerebrale

Esami di diagnostica per immagini, come TC o RMI.

Il medico chiede alla persona di identificare oggetti familiari tramite vista, tatto o un altro senso. Effettua anche un esame obiettivo per determinare se i sintomi sono causati da un altro disturbo come un problema oculare o uditivo.

Possono essere effettuati alcuni esami della funzione cerebrale (detti test neuropsicologici). Standardizzati significa che i test vengono somministrati nello stesso modo a tutti i soggetti e vengono valutati sempre con le stesse modalità. I punteggi vengono quindi confrontati con quelli di soggetti sani in una situazione simile. I test, pertanto, forniscono informazioni su come funzionino aree diverse del cervello. Il medico pone al soggetto domande volte a valutare l’intelligenza, la capacità di risolvere i problemi, di pianificare e di svolgere azioni (detta funzione esecutiva), l’attenzione, la memoria, il linguaggio, la motivazione, l’umore e l’emotività, la qualità della vita e la personalità.

Vengono effettuati esami di diagnostica per immagini, come la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica (RMI) per verificare le cause del danno cerebrale, come un tumore o un ictus. Possono essere eseguiti altri esami a seconda della causa sospettata. La RMI funzionale, per esempio, è in grado di identificare le aree del cervello che sono attive quando si esegue un compito specifico, come la lettura, la scrittura, il ricordo, il calcolo o il movimento di un arto. La tomografia a emissione di positroni (Positron Emission Tomography, PET) può mostrare il grado di attività di diverse aree cerebrali. Tuttavia, questi due test vengono utilizzati per lo più nei centri di ricerca.