Viene condotta diagnostica per immagini sul cervello, di solito una risonanza magnetica per immagini (RMI), per controllare se sia presente un eccesso di liquido cerebrospinale. La presenza di liquido in eccesso e di altre variazioni cerebrali caratteristiche è compatibile con la diagnosi di idrocefalo normoteso, pur non confermandola.

Per confermare la diagnosi, il medico effettua una puntura lombare (rachicentesi) o posiziona un drenaggio temporaneo nel midollo spinale per rimuovere l’eccesso di liquido cerebrospinale. Se queste procedure alleviano i sintomi, in genere migliorando l’andatura, è più probabile che sia presente un idrocefalo normoteso e che il trattamento sarà efficace.