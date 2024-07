University of Arkansas for Medical Sciences

L’eccesso di cromo può derivare dall’esposizione al cromo sul posto di lavoro.

(Vedere anche Panoramica sui minerali.)

Il cromo consente all’insulina (che controlla i livelli della glicemia) di funzionare e contribuisce al metabolismo e all’immagazzinamento di carboidrati, proteine e grassi.

Gli integratori di cromo non aumentano le dimensioni né la forza muscolare.

Piccole quantità di cromo assunte per via orale non sono nocive (non tossiche). Sul posto di lavoro è possibile essere esposti a una diversa forma di cromo che è nociva (tossica) ed è conseguenza dell’inquinamento industriale. Questa forma può irritare la pelle, la cartilagine del naso, i polmoni e l’apparato digerente e può causare tumore ai polmoni.