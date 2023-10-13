Some Medications That Can Cause Serotonin Syndrome
Class
Medications
Antidepressants: Monoamine oxidase inhibitors
PhenelzinePhenelzine
SelegilineSelegiline
TranylcypromineTranylcypromine
Antidepressants: Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors
BupropionBupropion
NefazodoneNefazodone
TrazodoneTrazodone
VenlafaxineVenlafaxine
Antidepressants: Selective serotonin reuptake inhibitors
CitalopramCitalopram
EscitalopramEscitalopram
FluoxetineFluoxetine
ParoxetineParoxetine
SertralineSertraline
Antidepressants: Tricyclic antidepressants
AmitriptylineAmitriptyline
DesipramineDesipramine
DoxepinDoxepin
ImipramineImipramine
NortriptylineNortriptyline
TrimipramineTrimipramine
Central nervous system (CNS) stimulants
MethamphetamineMethamphetamine
3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA or ecstasy)
MethylphenidateMethylphenidate
PhenterminePhentermine
Sibutramine
Hallucinogens
Lysergic acid diethylamide (LSD)
5-Methoxy-diisopropyltryptamine ("Foxy Methoxy")
Herbs
Nutmeg
Panax (Asian or American) ginseng
Syrian rue
5-Hydroxytryptamine (5-HT1) agonists (triptans)
AlmotriptanAlmotriptan
EletriptanEletriptan
FrovatriptanFrovatriptan
NaratriptanNaratriptan
RizatriptanRizatriptan
SumatriptanSumatriptan
ZolmitriptanZolmitriptan
BuprenorphineBuprenorphine
FentanylFentanyl
HydrocodoneHydrocodone
MeperidineMeperidine
OxycodoneOxycodone
PentazocinePentazocine
TramadolTramadol
Others
BuspironeBuspirone
ChlorpheniramineChlorpheniramine
DextromethorphanDextromethorphan
GranisetronGranisetron
5-Hydroxytryptophan
LevodopaLevodopa
LithiumLithium
MetoclopramideMetoclopramide
OlanzapineOlanzapine
OndansetronOndansetron
RisperidoneRisperidone
RitonavirRitonavir
TryptophanTryptophan
Valproate