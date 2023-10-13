skip to main content
Some Medications That Can Cause Serotonin Syndrome

Class

Medications

Antidepressants: Monoamine oxidase inhibitors

PhenelzinePhenelzine

SelegilineSelegiline

TranylcypromineTranylcypromine

Antidepressants: Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors

BupropionBupropion

NefazodoneNefazodone

TrazodoneTrazodone

VenlafaxineVenlafaxine

Antidepressants: Selective serotonin reuptake inhibitors

CitalopramCitalopram

EscitalopramEscitalopram

FluoxetineFluoxetine

ParoxetineParoxetine

SertralineSertraline

Antidepressants: Tricyclic antidepressants

AmitriptylineAmitriptyline

DesipramineDesipramine

DoxepinDoxepin

ImipramineImipramine

NortriptylineNortriptyline

TrimipramineTrimipramine

Central nervous system (CNS) stimulants

Amphetamine

Cocaine

MethamphetamineMethamphetamine

3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA or ecstasy)

MethylphenidateMethylphenidate

PhenterminePhentermine

Sibutramine

Hallucinogens

Lysergic acid diethylamide (LSD)

5-Methoxy-diisopropyltryptamine ("Foxy Methoxy")

Herbs

Nutmeg

Panax (Asian or American) ginseng

St. John’s wort

Syrian rue

5-Hydroxytryptamine (5-HT1) agonists (triptans)

AlmotriptanAlmotriptan

EletriptanEletriptan

FrovatriptanFrovatriptan

NaratriptanNaratriptan

RizatriptanRizatriptan

SumatriptanSumatriptan

ZolmitriptanZolmitriptan

Opioids

BuprenorphineBuprenorphine

FentanylFentanyl

HydrocodoneHydrocodone

MeperidineMeperidine

OxycodoneOxycodone

PentazocinePentazocine

TramadolTramadol

Others

BuspironeBuspirone

ChlorpheniramineChlorpheniramine

DextromethorphanDextromethorphan

GranisetronGranisetron

5-Hydroxytryptophan

LevodopaLevodopa

LithiumLithium

MetoclopramideMetoclopramide

OlanzapineOlanzapine

OndansetronOndansetron

RisperidoneRisperidone

RitonavirRitonavir

TryptophanTryptophan

Valproate

