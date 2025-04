गर्भावस्था के दौरान कोविड -19

American College of Obstetricians and Gynecologists: Coronavirus (COVID-19), Pregnancy, and Breastfeeding: A Message for Patients: इस वेब साइट पर बताया गया है कि कोविड-19 गर्भवती महिलाओं और भ्रूण को कैसे प्रभावित कर सकता है, क्या गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 का टीका लगवाना चाहिए, वायरस के संक्रमण से बचने के तरीके, अगर गर्भवती महिलाओं को लगे कि उन्हें कोविड-19 है या उन्हें वास्तव में कोविड-19 हो जाए, तो उन्हें क्या करना चाहिए और कोविड-19 का उनकी प्रसव योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्तनपान और कोविड -19 पर भी चर्चा की गई है।