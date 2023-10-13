जब से मैंने पहली बार ओलंपिक खेल देखा, मैं जिमनास्ट बनना चाहता था। छोटी उम्र से ही, मैं बेहद प्रतिस्पर्धी था और अपना सारा खाली समय जिम में बिताता था, अपनी दिनचर्या को दुरुस्त करता और उस दिन का सपना देखता था जिस दिन मैं अपने पदक जीतूंगा।

जब मैंने हाई स्कूल शुरू किया, तो मैं वास्तव में अपने शरीर के प्रति सचेत हो गया। मैं चाहता था कि मेरी जिम्नास्टिक दिनचर्या का हर हिस्सा उत्तम हो। इसलिए मैंने अपनी खुराक मापी, मैंने जो कुछ भी खाया उसकी कैलोरी गिन ली और दिन में कई बार अपना वजन मापा। कभी-कभी मैं अपना खाना छिपा देता था या फेंक देता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे परिवार या दोस्तों को इसका पता चले।

मैं कुछ समय के लिए यह छिपा सका कि मैं क्या कर रहा था, लेकिन मेरे माता-पिता को पता था कि कुछ ठीक नहीं है और वे मुझे एक डॉक्टर के पास ले गए। जांच के बाद, मेरे डॉक्टर ने मुझे एनोरेक्सिया नर्वोसा का निदान किया। एनोरेक्सिया खाने-पीने का विकार है इसकी पहचान है लगातार पतले होने की चाहत, विकृत शारीरिक छवि और अधिक वजन होने का बहुत ज्यादा डर और खाने पर रोक, जिससे शरीर का वजन कम हो जाता है।