अस्थमा के उपचार के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली कुछ दवाइयां
दवाई
कुछ दुष्प्रभाव
टिप्पणियाँ
एंटीकोलिनर्जिक्स* (सांस के ज़रिए ली जाने वाली)
आइप्राट्रोपियम
टियोट्रॉपियम
मुंह सूखना
तेज़ हृदय गति
आमतौर पर इन्हें बीटा-एड्रेनर्जिक दवाई के साथ उपयोग किया जाता है
कम अवधि के प्रभाव वाली बीटा-एड्रेनर्जिक दवाइयां (सांस के ज़रिए ली जाने वाली)
अल्ब्यूटेरॉल
लेवालब्यूटेरॉल
बढ़ी हुई हृदय गति
अस्थिरता
तीक्ष्ण दौरे में तुरंत आराम के लिए
अल्ब्यूटेरॉल ओरल मिश्रण में भी उपलब्ध
लंबी अवधि के प्रभाव वाली बीटा-एड्रेनर्जिक दवाइयां (सांस के ज़रिए ली जाने वाली)
अर्फ़ोर्मोटेरॉल
फ़ोर्मोटेरॉल
साल्मेटेरॉल
बढ़ी हुई हृदय गति
अस्थिरता
चल रहे इलाज के लिए, जल्दी राहत के लिए नहीं
अस्थमा की अन्य दवाइयों के साथ उपयोग की जाती हैं
बहुत ज़्यादा लंबी अवधि के प्रभाव वाली बीटा-एड्रेनर्जिक दवाइयां (सांस के ज़रिए ली जाने वाली)
इंडाकेटेरॉल
ओलोडेटेरॉल
विलेंटेरॉल
नाक बहना और छींक आना
उच्च रक्तचाप
खांसी
सिरदर्द
अस्थमा की अन्य दवाइयों के साथ उपयोग की जाती हैं
विलेंटेरॉल केवल फ़्लूटिकासोन या यूमेक्लीडिनियम के साथ संयोजन में उपलब्ध है
स्टेरॉइड (सांस के ज़रिए लिए जाने वाले)*
बेक्लोमीथासोन
बुडेसोनाइड
सिकलसोनाइड
फ़्लुनिसोलाइड
फ़्लूटिकासोन फ़्यूरोएट
फ़्लूटिकासोन प्रोपिओनेट
मोमेटासोन
मुंह का फ़ंगल संक्रमण (छाला)
आवाज़ में बदलाव
दमा की रोकथाम (लंबे समय का नियंत्रण) के लिए सांस के द्वारा लिए जाने वाले
स्टेरॉइड (मुंह या इंजेक्शन से लिए जाने वाले)*
मेथिलप्रेडनिसोलोन
प्रेडनिसोलोन
प्रेडनिसोन
वज़न बढ़ना
रक्त में शुगर का बढ़ा हुआ स्तर और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर
बहुत कम बार, मनोविकार
ऑस्टियोपोरोसिस
मोतियाबिंद
त्वचा का पतला होना और सरलता से खरोंच आना
नींद न आना
दमा के एक्यूट दौरे के लिए और ऐसे दमा के लिए उपयोग किया जाता है जिसे सांस के द्वारा लेने वाली थेरेपी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता
जैविक दवाइयां (इंजेक्शन)*
बेनरैलीज़ुमैब
ड्यूपिलोमैब
मैपोलीज़ुमैब
ओमेलीज़ुमैब
रेस्लीज़ुमैब
टेज़ेपेलुमैब
इंजेक्शन लगाने के स्थान पर कष्ट होना
बहुत कम बार, एनाफिलेक्टिक प्रतिक्रियाएं
गंभीर अस्थमा वाले लोगों में मुंह से दिए जाने वाले स्टेरॉइड की ज़रूरत को कम करने के लिए उपयोग की जाती है
ल्यूकोट्राइईन मोडिफ़ायर्स (ओरल)
मॉन्टेल्यूकास्ट
ज़ाफिरल्यूकास्ट
ज़िल्यूटॉन
पॉलीएंजाइटिस के साथ इओसिनोफिलिक ग्रेनुलोमेटोसिस
ज़िल्यूटॉन के साथ, लिवर के एंज़ाइम में वृद्धि
इलाज की अपेक्षा रोकथाम (दीर्घकालिक नियंत्रण) के लिए अधिक उपयोग किया जाता है
मास्ट सेल स्टेबिलाइज़र्स (सांस के द्वारा लेने वाली)
क्रोमोलिन
निडोक्रोमिल
खांसी आना या सांस में आवाज़ आना
दौरे रोकने के लिए उपयोगी, अक्सर व्यायाम से संबंधित, लेकिन किसी एक्यूट दौरे के इलाज के लिए नहीं
निडोक्रोमिल अमेरिका में उपलब्ध नहीं
मिथाइलज़ैंथीन (ओरल)
थियोफ़ाइलिन
बढ़ी हुई हृदय गति
अस्थिरता
पेट की खराबी
सीज़र्स (यदि खून का स्तर ऊँचा है)
हृदयगति की गंभीर अनियमितताएँ (यदि खून का स्तर ऊँचा है)
रोकथाम और इलाज के लिए उपयोग किया जा सकता है
मुंह के द्वारा ली जाती है लेकिन अस्पताल में इंट्रावीनस रूप से दी जा सकती है
* एंटीकोलिनर्जिक्स को एंटीमुस्कारिनिक्स या कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट भी कहा जाता है। स्टेरॉइड को कभी-कभी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहा जाता है। इम्युनोमॉड्यूलेटर्स को कभी-कभी जैविक दवाइयां भी कहा जाता है।