दवाई-भोजन के कुछ इंटरैक्शन
प्रभावित दवाई
इंटरैक्ट करने वाला भोजन
इंटरैक्शन
बिस-फ़ोस्फ़ोनेट (जैसे एलेंड्रोनेट, आइबेंड्रोनेट और रिसेंड्रोनेट)
कोई भी भोजन
भोजन, यहां तक कि संतरे का जूस, कॉफ़ी या मिनरल वॉटर भी इन दवाइयों के अवशोषण और प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से कम कर सकते हैं। एलेंड्रोनेट और रिसेंड्रोनेट को, दिन में पहली बार लिए जाने वाले भोजन, पेय पदार्थ या दवाई से कम से कम 30 मिनट पहले सादे पानी से लिया जाना चाहिए और आइबेंड्रोनेट को उपरोक्त के कम से कम 1 घंटा पहले लिया जाना चाहिए।
ग्रेपफ़्रूट जूस
ग्रेपफ़्रूट जूस, दवा के मेटाबोलिज़्म में शामिल एंज़ाइम को बाधित करता है और इस प्रकार यह कुछ खास दवाइयों के प्रभाव को तीव्र बना देता है, जिनमें ऐसी कई दवाइयां शामिल हैं, जो यहां नहीं दी गई हैं।
डाइजोक्सिन
ओटमील
ओटमील और दूसरे सीरिअल्स में मौजूद फ़ाइबर बड़ी मात्रा में ग्रहण करने पर डाइजोक्सिन के अवशोषण में बाधा डाल सकते हैं।
MAO इन्हिबिटर (जैसे फ़ेनेलज़ीन और ट्रेनिलसाइप्रोमिन)
अधिक टाइरामिन वाले भोजन जिनमें कई तरह के चीज़ (जैसे अमेरिकन प्रोसेस्ड, चेड्डार, ब्लू, ब्री, मोज़ारेला और पार्मेसन) दही, खट्टी क्रीम, क्योर्ड मीट्स (जैसे सॉसेज और सेलेमी), लिवर, शुष्क फ़िश, केवियर, एवोकेडोज़, केले, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, रेज़िन, सॉएर्क्रॉट, सोया सॉस, फ़ावा बींस, रेड वाइन और कुछ विशेष बीयर
अगर MAO इन्हिबिटर ले रहे लोग (इसका उपयोग सबसे आमतौर पर डिप्रेशन के उपचार के लिए किया जाता है) ये भोजन लेते हैं, तो तेज़ सिरदर्द और ब्लड प्रेशर में संभावित रूप से घातक बढ़ोतरी (हाइपरटेंसिव क्राइसिस) हो सकता है। इन भोजनों से बचा जाना चाहिए।
टेट्रासाइक्लिन, ओरल क्विनोलोन
कैल्शियम या कैल्शियम वाले भोजन जैसे दूध और डेयरी संबंधी अन्य प्रोडक्ट
ये भोजन, टेट्रासाइक्लिन के अवशोषण को कम कर सकते हैं, जिसे भोजन के 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद लिया जाना चाहिए।
वारफ़ेरिन (एंटी-कॉगुलेंट)
ऐसे भोजन जिनमें विटामिन K (जैसे ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, पालक और केल) अधिक मात्रा में है
ऐसे भोजन, वारफ़ेरिन की प्रभावशीलता को कम कर सकते हैं, जिससे थक्का जमने का जोखिम बढ़ जाता है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विटामिन-K वाले भोजन की दैनिक रूप से ग्रहण की जाने वाली मात्रा को सीमित करने के बजाय इसकी ली जाने वाली मात्रा समान बनी रहे।
MAO = मोनोअमीन ऑक्सीडेज़।