दवाई से उपचार का पालन न करने के कारण
दवाई लेना भूल जाना
निर्देशों को न समझना या गलत समझ लेना
दुष्प्रभाव का अनुभव (यह सोच लेना कि इलाज, विकार से भी बदतर है)
दवाई का स्वाद या गंध खराब लगना
दवाई लेने के दौरान जिन पाबंदियों का पालन करना है, उनका असुविधाजनक लगना (उदाहरण के लिए, धूप, अल्कोहल या दूध के उत्पादों से बचना)
दवाई कई बार लेना या जटिल निर्देशों का पालन करना
विकार को नकारना (इलाज या उसके महत्व को दबाना)
यह विश्वास करना कि दवाई मदद नहीं कर सकती है या इसकी ज़रूरत नहीं है
गलती से यह विश्वास करना कि विकार का पर्याप्त इलाज हो गया है (उदाहरण के लिए, यह सोचना कि संक्रमण सिर्फ़ इसलिए खत्म हो गया है, क्योंकि बुखार चला गया है)
दवाई पर निर्भरता का डर
खर्चे की चिंता
बेहतर होने के बारे में परवाह न करना (उदासीन होना)
अड़चनों का सामना करना (उदाहरण के लिए, गोलियां या कैप्सूल निगलने में परेशानी होना, बोतलें खोलने में समस्या होना या दवाई पाने में असमर्थ होना)
स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर पर भरोसा न करना