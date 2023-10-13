एंटीसाइकोटिक दवाएं
दवा
कुछ दुष्प्रभाव
टिप्पणियाँ
पहली पीढ़ी की एंटीसाइकोटिक दवाएँ
क्लोरप्रोमाज़िन
फ़्लुफ़ेनज़िन*
हैलोपेरिडॉल*
लॉक्सेपिन
मोलिंडोन
परफेनज़िन
पिमोज़ाइड
थियरडज़िन
थायोथिक्सिन
ट्राइफ़्लुपेरज़िन
मुंह सूखना
धुंधली दृष्टि
दौरे
हृदयगति में वृद्धि और रक्तचाप में गिरावट
कब्ज़
अचानक लेकिन अक्सर ठीक हो जाने वाला कंपन और माँसपेशी की अकड़न जो तेज़ी से कड़ेपन में बदल सकती है
चेहरे या भुजाओं की अनैच्छिक हलचल (टार्डिव डिस्काइनेसिया)
माँसपेशी का कड़ापन, ज्वर, उच्च रक्तचाप, और मानसिक गतिविधि में परिवर्तन (न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नैंट सिंड्रोम)
वृद्ध लोगों में और बाधित संतुलन या गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों में दुष्प्रभाव होने की बहुत अधिक संभावना होती है।
हैलोपेरिडॉल और फ़्लुफेनाज़ीन के लंबे समय तक काम करने वाले इंजेक्शन उपलब्ध हैं।
थियोरिडाज़ीन लेते समय लोगों को आँखों की जाँच और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी (ECG) करवाने की अनुशंसा की जाती है।
दूसरी पीढ़ी की एंटीसाइकोटिक दवाएँ
एरिपिप्रैज़ोल*
एसेनापाइन
ब्रेक्सपिप्रैज़ोल
कैरीप्रैज़ीन
क्लोज़ापाइन
आइलोपेरिडोन
लुमैटेपेरोन
लुरासिडोन
ओलेंज़ापिन*
पलिपरिडोन
क्वेटायपिन
रिस्पेरिडोन
ज़िप्रैसिडोन
उनींदापन और वज़न बढ़ना (सबसे आम), जो काफ़ी मात्रा में हो सकता है
इनमें से कुछ दवाएँ पेट में चर्बी के जमा होने, रक्त में असामान्य कोलेस्टेरॉल स्तरों, उच्च रक्तचाप, और इंसुलिन के प्रभावों के प्रति प्रतिरोध (मेटाबोलिक सिंड्रोम) के जोखिम को बढ़ाती हैं
नई एंटीसाइकोटिक दवाओं के द्वारा कंपन, माँसपेशी की अकड़न, अनैच्छिक हलचल (टार्डिव डिस्काइनेसिया शामिल), और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नैंट सिंड्रोम होने की कम संभावना है, लेकिन अन्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं।
एरिपिप्रैज़ोल, ओलैंज़ापीन, और रिस्पेरीडोन के लंबे समय तक काम करने वाले इंजेक्शन उपलब्ध हैं।
क्लोज़ापीन का उपयोग बहुत कम बार किया जाता है क्योंकि वह अस्थि मज्जा का शमन, श्वेत रक्त कशिकाओं की संख्या में कमी, और दौरे उत्पन्न कर सकती है। हालाँकि, यह अक्सर उन लोगों में कारगर होती है जिन्हें अन्य एंटीसाइकोटिक दवाओं से फ़ायदा नहीं होता है।
क्लोज़ापीन और ओलैंज़ापीन के द्वारा वज़न में वृद्धि होने की सबसे अधिक, और एरिपिप्रैज़ोल द्वारा ऐसा करने की सबसे कम संभावना है।
ज़िप्रासिडोन वज़न नहीं बढ़ाती है लेकिन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में असामान्यताएँ पैदा कर सकती है।
एरिपिप्रैज़ोल, ब्रेक्सपिप्रैज़ोल, कैरीप्रैज़ीन, और ज़िप्रासिडोन के कारण मेटाबोलिक सिंड्रोम होने की कम संभावना है।
लुमाटेपैरोन के साथ संचालन और चयपचयी दुष्प्रभावों का कम जोखिम है, लेकिन इसे मनोभ्रंश से संबंधित मनोविकृति वाले वृद्ध लोगों को देने की मनाही है।
* जिन लोगों को मौखिक दवाएँ लेने में कठिनाई होती है उनके लिए लंबे समय तक काम करने वाले, माँसपेशी में दिए जाने वाले (IM) इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध।