स्टेजिंग कोलोन कैंसर
चरण 0: कैंसर पोलिप को ढकने वाली बड़ी आंत (कोलोन) की आंतरिक परत (लाइनिंग) तक सीमित रहता है।
चरण 1: कैंसर बड़ी आंत की अंदरूनी परत और मांसपेशियों की परत के बीच की जगह में फैलता है। (इस स्थान में रक्त वाहिकाएं, तंत्रिकाएं, और लसीका वाहिकाएं होती हैं।)
चरण 2: कैंसर कोलोन की मांसपेशियों की परत और बाहरी परत पर हमला करता है।
चरण 3: कैंसर कोलोन की बाहरी परत के माध्यम से, पास वाली लसीका ग्रंथि में फैल जाता है।
चरण 4 (दिखाया नहीं गया): कैंसर अन्य अंगों, जैसे लिवर, फेफड़े या ओवरी या एब्डॉमिनल कैविटी (पेरिटोनियम) की परत में फैल जाता है।