James T. Ubertalli, DMD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Dentistry, Dental Implants, Periodontics

संबद्धता

  • Private Practice
  • Hingham, MA

शिक्षा

  • Dental School: Tufts University School of Dental Medicine
  • Residency: Advanced Education in General Dentistry, US Army Dental Corps
  • Specialty Certificate: Periodontics and Implant Dentistry, New York University and New York Veterans Affairs Medical Center

प्रमाणपत्र

  • American Board of General Dentistry
  • American Board of Periodontology

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Top Dentist, 2020
  • Tufts University School of Dental Medicine: Magna Cum Laude; Omicron Kappa Upsilon – National Honor Society; Alumni Award for Excellence in General Dentistry; Honors and Faculty Awards for Prosthetics
  • Fellow, Academy of General Dentistry
  • Past-President, Massachusetts Periodontal Society
  • Army Commendation Medal; Army Achievement Medal; Expert Field Medical Award

