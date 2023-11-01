मुख्य सामग्री पर जाएं
David Tanen, MD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Emergency Medicine, Medical Toxicology

संबद्धता

शिक्षा

  • Medical School: David Geffen School of Medicine at UCLA
  • Internship: Internal Medicine, National Naval Medical Center, San Diego, CA
  • Residency: Emergency Medicine, Naval Medical Center San Diego, San Diego, CA
  • Fellowship: Medical Toxicology, Good Samaritan Regional Medical Center, Phoenix, AZ

प्रमाणपत्र

  • American Board of Emergency Medicine – Emergency Medicine
  • American Board of Emergency Medicine – Medical Toxicology

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Fellow, American Academy of Emergency Medicine
  • Fellow, American College of Medical Toxicology
  • Fellow, Psychopharmacology, HHMI-NIH Research Scholars Program, 1988-1989
  • Over 60 articles in peer-reviewed journals
  • Captain (retired), United States Navy

