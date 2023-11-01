मुख्य सामग्री पर जाएं
MSDMSD मैन्युअलउपभोक्ता संस्करण
Search icon

Birendra P. Sah, MD, FCCP

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Sarcoidosis, Pulmonary Hypertension, Pulmonary Diseases, Critical Care Medicine, Pulmonary Vascular Medicine

संबद्धता

शिक्षा

  • Residency: Internal Medicine, SUNY Upstate Medical University, Syracuse, NY
  • Fellowship: Pulmonary Disease and Critical Care Medicine, SUNY Upstate Medical University, Syracuse, NY
  • Medical School: B.P. Koirala Institute of Health Sciences, Dharan, Nepal

प्रमाणपत्र

  • American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
  • American Board of Internal Medicine - Critical Care Medicine
  • American Board of Internal Medicine - Pulmonary Disease

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Fellow, American College of Chest Physicians

मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री