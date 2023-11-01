Birendra P. Sah, MD, FCCP
विशेषताएं और विशेषज्ञता
- Sarcoidosis, Pulmonary Hypertension, Pulmonary Diseases, Critical Care Medicine, Pulmonary Vascular Medicine
शिक्षा
- Residency: Internal Medicine, SUNY Upstate Medical University, Syracuse, NY
- Fellowship: Pulmonary Disease and Critical Care Medicine, SUNY Upstate Medical University, Syracuse, NY
- Medical School: B.P. Koirala Institute of Health Sciences, Dharan, Nepal
प्रमाणपत्र
- American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
- American Board of Internal Medicine - Critical Care Medicine
- American Board of Internal Medicine - Pulmonary Disease
पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें
- Fellow, American College of Chest Physicians
मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री